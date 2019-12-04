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В Греции прошла Международная конференция в честь Евгения Примакова

В мероприятии приняли участие греческие и российские политики, ученые и журналисты
Описание
© Юрий Малинов/ТАСС

АФИНЫ, 4 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Большой интерес вызвала у греческой общественности и россиян, проживающих в Греции, состоявшаяся в Афинах международная научно-практическая конференция "От разворота над Атлантикой к многополярному миру", посвященная 90-летию со дня рождения советского и российского политического и государственного деятеля Евгения Максимовича Примакова. На ней выступили греческие и российские политики, ученые и журналисты. Форум организовал Греко-российский клуб "Диалогос" при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Афинах и под эгидой посольства РФ в Греции.

По оценке посла России в Греции Андрея Маслова, Евгений Примаков был выдающимся российским государственным деятелем и ученым, о котором в эти дни вспоминают во многих странах мира. "Примаков, как сказал президент России Владимир Путин, был великим гражданином России, который на всех своих постах - председателя правительства, министра иностранных дел, руководителя службы разведки, парламентария, президента Торгово-промышленной палаты - показывал пример настоящего патриотизма, в значительной степени способствовал формированию фундаментальных основ современной внешней политики России", - подчеркнул Маслов, отметив, что и сейчас, спустя 20 лет после деятельности Примакова в качестве министра иностранных дел, российские дипломаты стоят на защите национальных интересов страны. "В трудный период 1990-х годов Примаков сумел предусмотреть современную реальность многополярного мира. Он заслужил большое уважение и за границей, потому что продвигал широкий межгосударственный диалог как средство эффективного урегулирования многочисленных мировых и региональных проблем. Евгений Примаков сыграл важную роль в урегулировании кризиса на Балканах своим знаменитым разворотом самолета над Атлантикой, осудив таким образом бомбардировки НАТО в Югославии", - сказал посол.

Глава российского диппредставительства отметил, что в феврале 1998 года Примаков в качестве главы МИД посетил Афины, где провел переговоры со всем политическим руководством Греции. "Как раз в этот период обсуждались крупные проекты газопровода Бургас-Александруполис, развития сети транспортировки природного газа в Грецию, приобретения российских вооружений и другие, и многие из них успешно были реализованы", - подчеркнул Маслов.

Фактор стабильности

Депутат парламента Греции от правящей партии "Новая Демократия" Симос Кедикоглу заявил, что для него было большой честью быть знакомым с Евгением Примаковым. "Впервые я с ним познакомился, будучи еще журналистом. Я помню, что тогда, в период распада СССР и Восточного блока, я отправился в поездку в Москву, и помню, как ценно было получить хотя бы два слова у Евгения Примакова. Полагаю, что в эти трудные годы Примаков сыграл очень важную роль, чтобы данный переход произошел как можно более спокойно. Он был столпом стабильности в те трудные в политическом плане годы в Москве", - подчеркнул политик.

По словам Кедикоглу, он, уже будучи депутатом парламента Греции, снова встретился с Примаковым во время поездки в Москву, когда греческое правительство под руководством Костаса Караманлиса осуществляло поворот в сторону расширения сотрудничества с Россией. "Примаков внес тогда ценный вклад в развитие наших отношений. Тогда он являлся президентом Торгово-промышленной палаты и был ценным собеседником и партнером в тех усилиях по укреплению греко-российских отношений. Это был человек, который вызвал уважение без каких-либо усилий со своей стороны", - сказал Кедикоглу, подчеркнув, что "отношения Греции с Россией должны снова быть расширены, от этого многое выиграют обе страны". "Два наших народа действительно близки, но две наши страны и их экономики должны еще больше сблизиться", - указал парламентарий.

Экс-глава МИД Греции и нынешний депутат парламента Греции от партии СИРИЗА Йоргос Катрунгалос заметил, что, хотя он лично и не знал Примакова, но нет политиков, которые занимаются внешней политикой, кто бы не изучал его важную деятельность. "Примаков занимал важные государственные посты и в СССР, и в РФ, это была очень многосторонняя личность. Он был ученым, арабистом, глубоко знавшим Ближний Восток, человеком, который занимался систематически и журналистикой. Поэтому личность Примакова делает важной как тему данной конференции, так и подчеркивает очень важные духовные связи, которые имеет Греция с Россией. Помимо наших традиционных дружеских отношений, у нас есть общая история и ценности культуры, и особенно в нынешней сложной международной обстановке нужно, чтобы связи двух наших стран стали еще более тесными и глубокими", - подчеркнул Катрунгалос.

"Нет" концепции однополярного мира

Представитель Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Сандра Стоилкович выразила удовлетворение тем, что интерес к наследию Примакова не ослабевает. "В марте 1999 года Евгений Максимович, разворачивая самолет над Атлантикой, показал миру, что концепция однополярного мира должна уйти в прошлое, что она не жизнеспособная и не может отвечать за стабильность и безопасность во всем мире, который развивается и нуждается в применении международного правового порядка", - сказала Стоилкович.

По ее словам, разворот самолета Примакова над Атлантикой привел к формированию современной российской внешней политики. "Но, несмотря на сложный разворот в мировых делах, Евгений Максимович всегда считал, что отказываться от диалога нельзя. К решению всех возникающих проблем в нашем мире все мы должны подойти ответственно и неуклонно следовать национальным интересам Отечества и уважению законных интересов других стран, строгому соблюдению норм международного права", - сказала Стоилкович.

В своем рассказе о "феномене Примакова" доктор исторических наук, профессор МГИМО МИД РФ Александр Борисов также подчеркнул, что "инверсионный след" разворота Примаковым самолета "ощутимо прослеживается в российской внешней политике с той поры". "В мире вызывает большое удивление та скорость, с которой Россия восстановила свои позиции в качестве великой мировой державы. Примаков был одним из немногих, кто в то трудное, переломное время не терял веры в будущее России и как мог старался его приблизить", - сказал Борисов.

По его словам, в своей научной и практической деятельности Примаков старался быть прагматиком и реалистом и стремился не следовать идеологическим догмам. "Это, мне кажется, было одним из главных его принципов, и в советское время это было довольно редкое явление", - подчеркнул профессор.

Жизненный путь

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве, детство и юность провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в журналистике и в научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 г. по январь 1996 г. Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки России, в 1996-1998 гг. - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 г. по май 1999 г. возглавлял правительство страны.
После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, с декабря 2001 г. по февраль 2011 г. возглавлял Торгово-промышленную палату РФ, при этом продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.
В Сербии особенно помнят и чтят знаменитый "разворот над Атлантикой", когда из-за начавшихся массированных бомбардировок Югославии силами НАТО, в знак солидарности с югославским народом, 24 марта 1999 года по указанию Евгения Примакова, занимавшего тогда пост премьера, был отменен его визит в США и совершен исторический разворот самолета, направляющегося в Вашингтон.
Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.
 

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Греция
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