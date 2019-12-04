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МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

Ранее президент Казахстана заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД Украины Екатерины Зеленко.

"Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией", - говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в Facebook. По мнению украинской стороны, заявление президента Казахстана противоречит "сложившимся принципам взаимоотношений двух стран и международно-признанной позиции по Крыму, зафиксированной в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН". "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - добавили в МИД.

Ранее Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма, он ответил, что "аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму".

"Это очень важное и знаковое заявление, которое, безусловно, будет способствовать разрушению мифов о Крыме, созданных антироссийской пропагандой. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации", - написал в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов на странице в "ВКонтакте".

Теги
УкраинаКазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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