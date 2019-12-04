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Президент Польши уверен, что Россия - не враг НАТО

Анджей Дуда отметил, что врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Россия не является врагом Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам состоявшегося в британской столице саммита НАТО.

"Нет никакого врага. НАТО сейчас никто не атакует", - сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком контексте на саммите обсуждалась Россия.

"Врагом можно назвать террористические организации, которые позволяют себе атаковать граждан и солдат", - добавил Дуда.

"Нельзя говорить о каком-то враге на уровне государства, - указал польский лидер. - Россия - наш сосед, с которым мы не всегда соглашаемся и считаем некоторые ее действия недопустимыми".

"Но здесь речь не идет о какой-то враждебности", - констатировал он.

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