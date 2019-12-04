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Трюдо не стал извиняться за комментарии в отношении Трампа на приеме в Букингемском дворце

Премьер-министр Канады при этом подчеркнул, что у него с американским лидером прекрасные отношения

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не счел возможным извиниться перед президентом США Дональдом Трампом за комментарии о нем, сделанные во вторник во время приема для лидеров стран НАТО в Букингемском дворце. Как заявил он журналистам в среду на пресс-конференции в Лондоне, у него с американским лидером прекрасные отношения.

"Вчера вечером [на приеме] я упомянул тот факт, что имела место незапланированная пресс-конференция перед моей встречей с президентом Трампом, и я был счастлив принять в ней участие, но это, конечно, стало заметно [широкой общественности]", - заявил он в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли Трюдо извиниться перед Трампом за эти свои высказывания. "У меня прекрасные отношения с президентом Трампом и его командой", - подчеркнул премьер-министр Канады.

Премьер отметил, что любой разговор лидеров Группы семи, пусть и неофициальный, вызывает большое внимание общественности. "Всем было интересно, где пройдет следующий саммит G7, и я был рад поделиться с ними историей о том, как об этом было объявлено", - сказал Трюдо. В ходе вчерашней пресс-конференции с канадским лидером Трамп сообщил, что саммит Группы семи в 2020 году пройдет в резиденции американских президентов в Кэмп-Дэвиде 10-12 июня.

Ранее в интернете появилась сделанная во вторник видеозапись, на который запечатлен разговор Трюдо с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, британским премьером Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, проходивший во время приема в Букингемском дворце. В ходе беседы Джонсон спросил у Макрона о причине его опоздания. Качество записи не позволяет разобрать ответ французского президента, однако следом за ним в разговор вступил Трюдо: "Он опоздал, потому что ему пришлось провести 40-минутную пресс-конференцию".

"Вы видели, у его команды челюсть отвисла", - продолжил канадский премьер. Имя Трампа при этом не упоминалось, однако СМИ предположили, что Трюдо таким образом высмеивал импровизированные пресс-конференции, которые американский лидер часто проводит в ходе официальных встреч с коллегами.

Трамп в среду на просьбу прокомментировать этот разговор о нем мировых лидеров назвал Трюдо двуличным человеком. При этом он также заявил, что считает премьера Канады "хорошим парнем".

Теги
КанадаСШАТрюдо, ДжастинТрамп, Дональд
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