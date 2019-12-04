{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-президент Армении Саргсян не согласен с обвинениями в хищении госсредств

Офис экс-президента считает, что выдвинутые обвинения - это попытка отвлечь внимание армянского народа от проблем, которых в стране становится все больше

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Армении Серж Саргсян не согласен с предъявленными ему обвинениями в хищении государственных средств. С заявлением об этом выступил в среду офис экс-президента республики.

"Лживые и абсурдные обвинения, выдвинутые против Сержа Саргсяна, являются вопиющим проявлением политического преследования. Цель - заставить замолчать политических противников на фоне угроз Армении и Арцаху (непризнанной Нагорно-Карабахской республике - прим. ТАСС), в контексте происходящего в переговорном процессе", - говорится в заявлении. Офис экс-президента считает, что выдвинутые обвинения - это попытка отвлечь внимание армянского народа от проблем, которых в стране становится все больше.

Ранее в среду Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Саргсяну в том, что он организовал с 25 января по 7 февраля 2013 года хищение государственных средств в особо крупных размерах на сумму 489 млн драмов ($1 млн - прим. ТАСС) путем растраты группой должностных лиц.

Нынешний лидер Республиканской партии Армении Саргсян с 2008 до апреля 2018 года был президентом страны. 17 апреля 2018 года он был избран премьер-министром Армении, однако под давлением оппозиции во главе с нынешним председателем правительства республики Николом Пашиняном 23 апреля подал в отставку и ушел в оппозицию.

Теги
Армения
Реклама на ТАСС
В Пентагоне заявили, что США намерены продолжать оказание Украине летальной военной помощи
Заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд заявил, что это "остается приоритетом" для Вашингтона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС