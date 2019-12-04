Экс-президент Армении Саргсян не согласен с обвинениями в хищении госсредств

ЕРЕВАН, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Армении Серж Саргсян не согласен с предъявленными ему обвинениями в хищении государственных средств. С заявлением об этом выступил в среду офис экс-президента республики.

"Лживые и абсурдные обвинения, выдвинутые против Сержа Саргсяна, являются вопиющим проявлением политического преследования. Цель - заставить замолчать политических противников на фоне угроз Армении и Арцаху (непризнанной Нагорно-Карабахской республике - прим. ТАСС), в контексте происходящего в переговорном процессе", - говорится в заявлении. Офис экс-президента считает, что выдвинутые обвинения - это попытка отвлечь внимание армянского народа от проблем, которых в стране становится все больше.

Ранее в среду Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Саргсяну в том, что он организовал с 25 января по 7 февраля 2013 года хищение государственных средств в особо крупных размерах на сумму 489 млн драмов ($1 млн - прим. ТАСС) путем растраты группой должностных лиц.

Нынешний лидер Республиканской партии Армении Саргсян с 2008 до апреля 2018 года был президентом страны. 17 апреля 2018 года он был избран премьер-министром Армении, однако под давлением оппозиции во главе с нынешним председателем правительства республики Николом Пашиняном 23 апреля подал в отставку и ушел в оппозицию.