В США заявили, что еще не принимали решений о создании ракет средней и меньшей дальности

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не принимали никаких решений о производстве и развертывании ракет средней и меньшей дальности, тем более за пределами американской территории. Об этом заявил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

Он, как и другие должностные лица США, утверждал, что ответственность за уход в историю российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на Москве. В августе этот договор от 1987 года, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов, прекратил свое существование.

"С тех пор, не будучи скованными ограничениями договора, мы (американские власти - прим. ТАСС) начали изучать варианты [создания] ракет промежуточной дальности в силах США. Мы провели [в августе] демонстрационное испытание крылатой ракеты. Кроме того, мы рассматриваем потенциально разработку баллистической ракеты промежуточной дальности. Все это находится на самых ранних этапах рассмотрения. Как я упомянул, на данном этапе [состоялось] демонстрационное испытание, а не испытание в целях развития [такой военной техники]", - сказал Руд.

По его словам, американская администрация намерена продолжать изучение различных вариантов действий в этой области. "Мы продолжим рассматривать свои варианты действий в этой [сфере], изучать различные средства. Но мы еще не принимали никаких решений о развертывании каких бы то ни было конкретных систем или о чем-то подобном. Мы еще не на том этапе. И, безусловно, на данной стадии преждевременно говорить о развертывании [подобных средств] за пределами Соединенных Штатов", - отметил заместитель главы Пентагона.

Он также ответил отрицательно на вопрос о том, прошло ли уже в США демонстрационное испытание баллистической ракеты средней дальности. Ранее должностные лица Пентагона свидетельствовали, что это испытание планировалось на ноябрь.

Слом ДРСМД

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имевшего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии администрации США, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергала и предъявляла целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивавших, к примеру, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включавшие прежде всего уничтожение ракеты 9М729. Москва расценила такие действия Вашингтона как выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. 2 августа США вышли из ДРСМД.

Однако, как признал затем Джон Болтон, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности, Вашингтон сделал данный шаг в том числе из-за того, что договором не был охвачен Китай.

Реакция России

Как говорилось в обнародованном 5 августа заявлении президента России Владимира Путина, произошедшее "под надуманным предлогом" разрушение "одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями" серьезнейшим образом осложнило ситуацию в мире, породило "фундаментальные риски для всех".

Как указал при этом российский лидер, Москва не отказывается от взятых на себя односторонних обязательств, а все ее действия "будут носить исключительно ответный, зеркальный характер". В то же время Путин предупредил, что нынешние действия США "неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности".

Кроме того, президент России указал, что Москва "считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности" и готова к этому.