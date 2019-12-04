NYT: адвокат Трампа продолжает сбор компромата на демократов у экс-прокуроров Украины

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани, несмотря на начатую демократами в Конгрессе процедуру импичмента, на этой неделе побывал в Бухаресте и Киеве для получения информации у бывших генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина и уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, расследовавшего дело газовой компании Burisma, в правление которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом сообщила в среду американская газета The New York Times, со ссылкой на собственные источники.

По их данным, необъявленное турне Джулиани посвящено продолжению съемок документального многосерийного фильма One America News Network (OAN). Фильм призван подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа и упрочить его шансы на переизбрание главой государства на выборах 2020 года. Источники газеты характеризуют эту документальную ленту в качестве "республиканской альтернативы слушаниям в рамках процедуры импичмента". Создатели фильма снимают показания тех свидетелей, которых демпартия США в Палате представителей отказалась опрашивать, поясняет газета.

Согласно публикациям, съемки при содействии Джулиани проходили 3 декабря в резиденции посла США в Венгрии Дэвида Корнстейна. Помимо Луценко, участвовали бывший украинский законодатель Андрей Артеменко и бывший сотрудник посольства Украины в Вашингтоне Андрей Телиженко. Артеменко, Телиженко и экс-председатель ЦИК Украины (2013-2018) Михаил Охендовский во время съемок первых серий фильма OAN в прошлом месяце в Вашингтоне настаивали на том, что у Трампа были все основания во время июльского разговора по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским просить завершить расследование действий Байденов и Burisma. Адвокат президента США в среду отправился в Киев с целью получить интересующие его сведения от Шокина и Кулика.

Джулиани, отвечая на запрос газеты, заявил, что, "будучи хорошим адвокатом, собирает свидетельства в защиту своего клиента от ложных обвинений" со стороны СМИ и демократов. Адвокат президента США обвинил одного из организаторов расследования дела об импичменте, главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа в утаивании информации, оправдывающей нынешнего хозяина Белого дома. Джулиани, как пишет газета, не ответил на вопрос, поставил ли он Трампа в известность о поездке в Венгрию и на Украину, а также о своем участии в съемках документального фильма OAN.

Скандал вокруг Джулиани

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.