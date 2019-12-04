В Пентагоне заявили, что союзники США высоко ценят Договор по открытому небу

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Зарубежные партнеры и союзники США высоко ценят Договор по открытому небу (ДОН). Это признал в среду на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

"По Договору по открытому небу мы действительно получаем информацию от своих союзников, высоко ценящих свое участие и возможности, которые они получают [за счет данного соглашения]. У некоторых из них намного менее скромные средства, чем у США, позволяющие собирать такого рода информацию", - заявил заместитель главы Пентагона.

При этом он подтвердил, что американское правительство пока не выработало окончательное мнение относительно того, следует ли Вашингтону выходить из договора. "Соединенные Штаты и [американская] администрация не принимали решение изменить наше участие в договоре. Мы остаемся стороной [договора] в безупречном положении, мы продолжаем пользоваться своими правами и способностями в рамках договора. Мы не единственный участник договора. Как вы знаете, есть ряд стран наряду с США и Россией, являющихся участницами договора. И мы (США - прим. ТАСС) поддерживаем регулярный диалог с этими союзниками относительно Договора по открытому небу", - сказал Руд.

"Так что в данное время нет изменения нашего статуса в рамках договора, и мы продолжаем им пользоваться", - добавил заместитель руководителя военного ведомства.

О том, что американская администрация изучает вариант выхода из ДОН, сообщил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк). Правительство США не отрицало достоверность данных, изложенных сначала Энгелом, а затем и рядом других видных американских законодателей.

О договоре

По оценке МИД России, разработанный при активном участии Москвы Договор по открытому небу является крупной мерой укрепления доверия и безопасности. Наряду с разработкой Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года, вступление в силу ДОН практически завершило формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.