Страны Евросоюза в Совбезе ООН выразили обеспокоенность очередными ракетными пусками КНДР

ТАСС, 4 декабря. Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Польша и Великобритания в среду на закрытых консультациях в Совете Безопасности (СБ) ООН выразили глубокую озабоченность в связи с недавним испытанием ракетной установки в КНДР, а также в связи с угрозами, поступающими из этой страны. Соответствующее заявление было распространено по итогам консультаций.

"Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Польша и Великобритания глубоко обеспокоены продолжением испытаний баллистических ракет со стороны КНДР, включая ракетные запуски от 28 ноября. КНДР провела 13 серий запусков баллистических ракет с мая и продолжает проводить свою ядерную программу", - говорится в заявлении.

Страны отметили, что такие провокационные действия подрывают региональную стабильность и безопасность и являются нарушением резолюций СБ ООН. Они призвали КНДР продолжить переговоры с США по вопросу денуклеаризации и предпринять конкретные шаги по отказу от программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

"Другого способа обеспечить безопасность и стабильность на Корейском полуострове не существует. Продолжающиеся провокации могут подорвать перспективу успешных переговоров", - подчеркнули шесть стран ЕС. Они также выразили убежденность в том, что СБ ООН должен сохранять санкции в отношении КНДР, и призвали международное сообщество обеспечить их исполнение.

28 ноября КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. За пусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" их итогами. Кроме того, 23 ноября КНДР провела артиллерийские стрельбы возле границы с Южной Кореей, на которых также присутствовал северокорейский лидер.