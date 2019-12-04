{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пентагоне считают, что рано говорить о предстоящей гибели ДСНВ

С точки зрения заместителя руководителя военного ведомства США Джона Руда, время на продление срока действия договора или подготовку какого-то соглашения на замену еще имеется

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Предупреждения о предстоящей гибели российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) являются преждевременными. Такое мнение выразил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

"Мне кажется, преждевременно говорить о конце договора. Президент [США Дональд Трамп] выдвигает, и вы, вероятно, за этим следите, предложение о проведении трехсторонних обсуждений: переговоров с Россией и Китаем относительно замены [ДСНВ], [выработки] более крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями, ограничивающего рост этих арсеналов и в Китае, и в России", - сказал заместитель главы Пентагона. Как он констатировал, "китайское правительство в настоящее время не является участником многих такого рода договоренностей".

С точки зрения заместителя руководителя военного ведомства США, время на продление срока действия ДСНВ или подготовку какого-то соглашения на замену еще имеется. "У нас есть определенное время", - утверждал Руд.

Кроме того, замминистра признал, что США высоко ценят инспекционный режим ДСНВ и транспарентность, которую меры проверки позволяют обеспечить в области стратегической безопасности.

Наконец, Руд обвинил Россию в том, что она не полностью выполняет некоторые договоры, осложняя таким образом сохранение режимов контроля над вооружениями. "У нас была определенная обеспокоенность по поводу выполнения Россией Договора по открытому небу", - заявил заместитель министра обороны США. "К сожалению, это не единственный договор в сфере контроля над вооружениями, относительно соблюдения которого Россией мы испытывали обеспокоенность. К сожалению, [у России] есть модель поведения в случае с целым рядом таких договоров, когда россияне не в полной мере придерживаются взятых на себя обязательств", - полагает Руд.

Суть договора

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы президента Зеленского по вопросу Донбасса
Митрополит при этом подчеркнул, что "вопрос необходимо решать путем диалога"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС