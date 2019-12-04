В Пентагоне считают, что рано говорить о предстоящей гибели ДСНВ

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Предупреждения о предстоящей гибели российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) являются преждевременными. Такое мнение выразил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

"Мне кажется, преждевременно говорить о конце договора. Президент [США Дональд Трамп] выдвигает, и вы, вероятно, за этим следите, предложение о проведении трехсторонних обсуждений: переговоров с Россией и Китаем относительно замены [ДСНВ], [выработки] более крупного соглашения в сфере контроля над вооружениями, ограничивающего рост этих арсеналов и в Китае, и в России", - сказал заместитель главы Пентагона. Как он констатировал, "китайское правительство в настоящее время не является участником многих такого рода договоренностей".

С точки зрения заместителя руководителя военного ведомства США, время на продление срока действия ДСНВ или подготовку какого-то соглашения на замену еще имеется. "У нас есть определенное время", - утверждал Руд.

Кроме того, замминистра признал, что США высоко ценят инспекционный режим ДСНВ и транспарентность, которую меры проверки позволяют обеспечить в области стратегической безопасности.

Наконец, Руд обвинил Россию в том, что она не полностью выполняет некоторые договоры, осложняя таким образом сохранение режимов контроля над вооружениями. "У нас была определенная обеспокоенность по поводу выполнения Россией Договора по открытому небу", - заявил заместитель министра обороны США. "К сожалению, это не единственный договор в сфере контроля над вооружениями, относительно соблюдения которого Россией мы испытывали обеспокоенность. К сожалению, [у России] есть модель поведения в случае с целым рядом таких договоров, когда россияне не в полной мере придерживаются взятых на себя обязательств", - полагает Руд.

Суть договора

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".