Митрополит Онуфрий поддержал мирные инициативы президента Зеленского по вопросу Донбасса

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий поддержал миротворческие инициативы президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

"То, что вы начали эту миссию миротворчества, - мы вам за это благодарны и понимаем, что это сложный процесс. Но его надо было начать - процесс не может иметь успеха, если кто-то его не начнет", - сказал Онуфрий в среду на встрече главы украинского государства с представителями церквей.

Митрополит подчеркнул, что "вопрос необходимо решать путем диалога".

Главы церквей и религиозных организаций пожелали президенту успешных переговоров на саммите "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

На встрече представители религиозных организаций обратили внимание президента, что в стране преследуют верующих и через судебные решения происходит ликвидация культовых сооружений. Зеленский, в свою очередь, заверил о "готовности к встречам и решению проблем".