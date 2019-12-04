Более 1500 участников задействовано в заседании глав МИД стран ОБСЕ в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Семьдесят официальных делегаций, в составе которых находится более 1500 политиков, дипломатов и экспертов, примут участие в заседании Совета министров иностранных дел стран - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое открывается в четверг в Братиславе. Об этом сообщил ТАСС в среду вечером пресс-секретарь действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Словакии Борис Гандел.

"В работе заседания Совета министров ОБСЕ примут участие делегации всех 57 государств - членов организации, а также делегации из 11 стран, которые являются партнерами ОБСЕ, - отметил он. - В Братиславу прибыли 70 официальных делегаций, в составе которых главы МИД и крупные эксперты. В общей сложности это более 1500 участников".

Словацкая столица станет местом встречи 40 министров иностранных дел. Некоторые государственные делегации возглавляют первые заместители глав национальных внешнеполитических ведомств.

На заседании будут также представители 19 международных и 20 авторитетных неправительственных организаций. При пресс-центре, обслуживающим министерскую встречу ОБСЕ, аккредитовано свыше 150 журналистов, более 100 из которых представляют иностранные СМИ, сказал Гандел.

Площадкой заседания станет комплекс зданий одного из наиболее престижных в Центральной Европе международных выставочных центров "Инхеба". Его обширная территория простирается на правом берегу Дуная напротив исторического центра Братиславы. В этом районе словацкой столицы действуют повышенные меры безопасности. Доступ на министерскую встречу осуществляется по специальным пропускам после прохождения формальностей, связанных с требованиями службы безопасности ОБСЕ.

"Заседание Совета министров ОБСЕ фактически завершает председательство Словакии в организации, которое началось 1 января 2019 года. На нем республика передаст связанные с этим обязанности следующему государству-председателю, которым с 1 января будущего года станет Албания", - сказал Гандел.