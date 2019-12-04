В МИД Словакии заявили, что Киев стал главным приоритетом для Братиславы в ОБСЕ

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Урегулирование кризиса на Украине стало главным приоритетом для Словакии, от которой в конце текущего года обязанности государства - председателя ОБСЕ перейдут к Албании. Об этом заявил ТАСС в среду вечером пресс-секретарь действующего председателя ОБСЕ, словацкого министра иностранных дел Борис Гандел.

"Украина находится во главе наших приоритетов как государства - председателя ОБСЕ, обязанности которого с 1 января 2020 года наша республика передаст Албании, - сказал он. - На территории Украины происходит наиболее опасный конфликт в зоне ОБСЕ. На [востоке] Украины происходит война и там гибнут люди. Словакия очень старается действенно помочь в урегулировании этой ситуации".

Действующий председатель ОБСЕ, глава словацкой дипломатии Мирослав Лайчак, как подчеркнул его пресс-секретарь, несколько раз совершал поездки на Украину. Министр был и на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе.

Лайчак старался максимально содействовать продвижению процесса урегулирования в Донбассе и развитию политического диалога между сторонами конфликта. Главой МИД Словакии было много сделано и для помощи простым жителям востока Украины. Это, в частности, оказание гуманитарной помощи и восстановление объектов инфраструктуры, разрушенных во время боевых действий.

За время словацкого председательства в ОБСЕ, как сказал Гандел, произошли видимые позитивные изменения, которые невозможно было представить еще год назад в деле урегулирования конфликта в Донбассе. Это - обмен пленными, ликвидация минных полей, отвод от линии соприкосновения тяжелой боевой техники, восстановление моста в Станице Луганской.

Тема урегулирования ситуации на востоке Украины, по словам Ганделя, будет подниматься в ходе начинающегося в четверг заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе. Предполагается, что в тот же день она будет обсуждаться в ходе двусторонней встречи Лайчака и возглавляющего российскую делегацию министра иностранных дел Сергея Лаврова.