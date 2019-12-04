WSJ: в Белом доме не знают, кто говорил по телефону с адвокатом Трампа Джулиани

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома не смогло установить личность своих сотрудников, говоривших по служебным телефонам с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в апреле и августе текущего года по поводу расследования дела украинской газовой компании Burisma, в правление которой входил сын бывшего вице-президента Джозефа Байдена Хантер. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Она приводит данные о телефонных разговорах Джулиани, которые предоставил один из ведущих американских операторов сотовой связи AT&T по требованию демократов в рамках процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Перечень собеседников адвоката президента США включает старшего республиканца в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса Девина Нуньеса (от штата Калифорния) и содержит служебные номера либо в Белом доме, либо в АБУ, первые шесть цифр которых совпадают. В административно-бюджетном управлении газете сообщили, что провели проверку и не смогли установить, кто из кадровых сотрудников управления связывался по телефону с Джулиани.

Газета предполагает, что речь шла в том числе об исполняющем обязанности руководителя аппарата Белого дома Мике Малвэни. Сам Джулиани подтвердил изданию, что неоднократно говорил с Малвэни, назвав его другом. В Белом доме, куда The Wall Street Journal обратилась за справками, не стали оспаривать эти слова, однако обратили внимание, что номер сотового телефона Малвэни не совпадает с номерами, указанными в списке AT&T.

Согласно публикации, некто в АБУ связывался с Джулиани 12 апреля и 24 апреля шесть раз, один из разговоров длился 13 минут. 8 августа из управления говорили по телефону с адвокатом президента США и беседовали в течение более 12 минут. Джулиани в тот же день через примерно час набирал трижды номер АБУ.

Скандал вокруг Джулиани

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.