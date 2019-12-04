Нетаньяху заявил, что для борьбы с агрессией Ирана необходимо сотрудничество Израиля и США

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в Лиссабоне в среду, что для противодействия иранской агрессии на Ближнем Востоке необходимо сотрудничество Соединенных Штатов и еврейского государства.

"Встреча с госсекретарем Помпео: Иран наращивает свою агрессию в регионе, и сотрудничество Израиля и США необходимо для того, чтобы остановить ее. Кроме этого, я поблагодарил госсекретаря и президента США Дональда Трампа за заявление о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не являются незаконными", - написал Нетаньяху в Twitter после завершения переговоров с главой американской дипломатии.

На встрече с Помпео премьер приветствовал "последовательную политику оказания давления на Иран" президента Трампа. "Он [Иран] бросает нам вызов из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, сектора Газа и Йемена, и мы вынуждены противодействовать этой агрессии", - распространила высказывания Нетаньяху в Лиссабоне его канцелярия. Премьер также заявил, что изменение позиции США в отношении еврейских поселений на палестинских территориях "на самом деле способствует миру", так как "мир должен основываться на правде, а не на лжи". "Мы стремимся содействовать процветанию, безопасности и миру в нашем регионе, и я верю, что этот разговор [с Помпео] и многие другие встречи сделают именно это", - добавил Нетаньяху.

Помпео объявил 18 ноября, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. На следующий день Нетаньяху одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В ответ на заявление госсекретаря палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа.