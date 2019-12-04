Глава МИД Мексики анонсировал встречу руководства страны с министром юстиции США

МЕХИКО, 5 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции США и генеральный прокурор Уильям Барр в четверг прибудет в Мексику на переговоры по вопросам безопасности с руководством страны. Об этом сообщил в среду в своем Twitter глава внешнеполитического ведомства латиноамериканского государства Марсело Эбрард.

"Информирую вас о том, что завтра [в четверг] мы примем генерального прокурора США Уильяма Барра, чтобы продвинуться в сфере двустороннего сотрудничества ради безопасности, - написал мексиканский министр. - Он встретится с президентом республики [Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором], генеральным прокурором [Алехандро Манеро], министром общественной безопасности [Альфонсо Дурасо] и главой МИД". Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят намерение президента США Дональда Трампа объявить наркокартели террористическими организациями.

Власти Мексики полагают, что такой шаг может повлечь за собой попытки вмешательства в ее внутренние дела, против которых они решительно возражают. Ранее Эбрард заявлял, что латиноамериканская страна не потерпит нарушения своего суверенитета со стороны других государств, однако готова бороться с "транснациональной организованной преступностью".

С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии. В своем выступлении 1 декабря Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.