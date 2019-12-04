В Пентагоне считают, что прямой диалог министров обороны РФ и США важен и будет продолжен

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер дважды звонил российскому коллеге Сергею Шойгу после своего июльского назначения, поскольку считал важным и необходимым восстановление прямых контактов между руководителями военных ведомств двух стран. Об этом сообщил, отвечая в среду на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд. Он подтвердил, что Пентагон рассчитывает на продолжение диалога Шойгу и Эспера.

"<...> Министр Эспер недавно пару раз беседовал со своим российским коллегой. Это, конечно, не единственные примеры взаимодействия, которое мы ведем с российскими вооруженными силами", - заявил заместитель руководителя военного ведомства США.

"Что касается разговоров министра Эспера с его российским коллегой... мы прошли через период, когда у нас таковых не было. Мы посчитали, что важно восстановить ясный канал связи, чтобы имелась способность поддерживать контакт во время кризиса, обсуждать в случае возникновения заслуживающие внимания вопросы и вопросы, вызывающие обеспокоенность. Но это было пока лишь началом диалога. Мои ожидания заключаются в том, что это будет периодически продолжаться по мере необходимости", - подчеркнул Руд. Шойгу и Эспер провели телефонные переговоры 7 и 15 октября.

Замминистра ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, готов ли Эспер в случае необходимости лично встречаться с Шойгу. "Пусть он сам комментирует этот вопрос", - сказал Руд.

Он напомнил, что прямой регулярный диалог поддерживает с начальником Генерального штаба ВС России - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. Кроме того, по свидетельству Руда, продолжают взаимодействовать, несмотря на напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона, и другие военачальники России и США.

"Председатель Комитета начальников штабов генерал Милли беседовал со своим российским коллегой. И другие [старшие] офицеры в США, конечно, взаимодействуют достаточно регулярно с российскими коллегами. К примеру, когда я был [в конце ноября с визитом] в Ираке, я говорил с [командующим операцией коалиции во главе с США в Сирии и Ираке] генерал-лейтенантом [Пэтом] Уайтом, а он совсем незадолго до этого взаимодействовал со своими российскими коллегами", - рассказал замминистра обороны.

Профессиональное и конструктивное взаимодействие

При этом он высоко оценил взаимодействие ВС России и США в Сирии. "У нас с российскими вооруженными силами идет, по существу, ежедневное взаимодействие в Сирии, которое я бы охарактеризовал как профессиональное и конструктивное. Оно сконцентрировано на предотвращении конфликтов в ходе нашей деятельности [в Сирии]. Недопущение конфликтов во избежание непреднамеренных инцидентов [между ВС двух стран в Сирии] или тревоги по поводу безопасности отвечает интересам как российских, так и американских и других сил", - отметил Руд.

Межведомственный диалог

Заместитель шефа Пентагона также констатировал, что между Москвой и Вашингтоном сохраняется более широкий межведомственный диалог по стратегической стабильности, координирующийся внешнеполитическими ведомствами.

"Разумеется, идет и более широкий диалог между правительством Соединенных Штатов и правительством России, который является важным. Интерпретируя ваш вопрос, я бы сказал, что многие темы, которые вас интересуют, обычно ведет Госдепартамент США - такие как диалог по стратегической стабильности. И у нас он время от времени идет с российским правительством", - сказал Руд.

"Есть лица в Министерстве обороны США, в том числе в моей команде, которые участвуют в этих обсуждениях. В чем цель этого диалога? Когда имеет место диалог по стратегической стабильности или другие [подобные переговоры], затрагивается целый спектр вопросов: контроль над вооружениями, стабильность, <...> сдерживание, развитие обстановки в мире", - добавил он.

Заморозка сотрудничества

США в марте 2014 года заморозили двусторонние военные связи с Россией в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее.

Кроме того, с 2015 года США, по закону, не могут использовать средства военного бюджета на какое-либо сотрудничество с Министерством обороны России.