Ким Чен Ын ввел в эксплуатацию Пальхянскую плотину Оранчхонской ГЭС

ПХЕНЬЯН, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Пальхянской плотины Оранчхонской ГЭС - крупнейшего гидротехнического сооружения, возведенного в республике за последнее десятилетие. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что введение в эксплуатацию Пальхянской плотины позволит значительно увеличить выработку электроэнергии в провинции Северная Хамгён и придать мощный импульс развитию народного хозяйства этого региона. Как уточняет ЦТАК, вместе с Ким Чен Ыном в торжественной церемонии завершения строительства принял участие зампред Госсовета КНДР, член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Бон Дю и премьер кабинета министров народной республики Ким Чжэ Рён.

По информации генерального консульства РФ в Чондине, Пальхянская плотина расположена в уезде Мёнган провинции Северная Хамгён и является частью каскада Оранчхонской ГЭС, снабжая по подземным водоканалам первый, второй и пятый энергоблоки гидроэлектростанции. Строительство данного гидротехнического сооружения началось в 2001 году. Высота плотины составляет 103 м, ширина - 375 м, объем накопленных гидроресурсов оценивается в более чем 100 млн кубических метров.

Пальхянская плотина стала третьим крупным инфраструктурным проектом, который ввел в эксплуатацию лидер КНДР в течение последних нескольких дней. Ранее Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства нового современного города в уезде Самчжиён, а также открыл крупнейший в республике современный комплекс теплиц "Джунпхён" в уезде Кёнсон на восточном побережье страны.