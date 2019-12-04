{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ким Чен Ын ввел в эксплуатацию Пальхянскую плотину Оранчхонской ГЭС

Плотина позволит значительно увеличить выработку электроэнергии в провинции Северная Хамгён

ПХЕНЬЯН, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Пальхянской плотины Оранчхонской ГЭС - крупнейшего гидротехнического сооружения, возведенного в республике за последнее десятилетие. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что введение в эксплуатацию Пальхянской плотины позволит значительно увеличить выработку электроэнергии в провинции Северная Хамгён и придать мощный импульс развитию народного хозяйства этого региона. Как уточняет ЦТАК, вместе с Ким Чен Ыном в торжественной церемонии завершения строительства принял участие зампред Госсовета КНДР, член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Пак Бон Дю и премьер кабинета министров народной республики Ким Чжэ Рён.

По информации генерального консульства РФ в Чондине, Пальхянская плотина расположена в уезде Мёнган провинции Северная Хамгён и является частью каскада Оранчхонской ГЭС, снабжая по подземным водоканалам первый, второй и пятый энергоблоки гидроэлектростанции. Строительство данного гидротехнического сооружения началось в 2001 году. Высота плотины составляет 103 м, ширина - 375 м, объем накопленных гидроресурсов оценивается в более чем 100 млн кубических метров.

Пальхянская плотина стала третьим крупным инфраструктурным проектом, который ввел в эксплуатацию лидер КНДР в течение последних нескольких дней. Ранее Ким Чен Ын принял участие в торжественной церемонии завершения строительства нового современного города в уезде Самчжиён, а также открыл крупнейший в республике современный комплекс теплиц "Джунпхён" в уезде Кёнсон на восточном побережье страны.

Теги
КНДРКим Чен Ын
Реклама на ТАСС
Глава МИД Мексики анонсировал встречу руководства страны с министром юстиции США
Стороны обсудят вопросы безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС