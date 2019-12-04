Трамп заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО не коснется США

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что увеличение оборонных расходов НАТО не затронет США, прокомментировав в среду в Twitter итоги своего участия в саммите альянса в Лондоне.

"Лживые СМИ делают все возможное, чтобы преуменьшить мою очень успешную поездку в Лондон [на саммит] НАТО, - отметил он. - Я хорошо поладил со всеми лидерами стран альянса, заставив их платить более $130 млрд в год и $400 млрд за три года. Никакого роста для США, только глубокое уважение!".

Как заявил в среду генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, суммарные оборонные расходы стран альянса вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом.