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CNN: глава "Нафтогаза" в США дал показания, касающиеся дела помощников адвоката Трампа

Андрей Коболев добровольно побеседовал с представителями прокуратуры

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев дал показания сотрудникам федеральной прокуратуры в Нью-Йорке, которая проводит расследование в отношении двух помощников Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

"Министерство юстиции США направило запрос на встречу с Андреем Коболевым", - сообщил его адвокат Ленни Брейер журналистам телеканала. Как он отметил, Коболев "согласился и добровольно побеседовал" с представителями прокуратуры. Брейер не представил дополнительных подробностей.

Как отмечает телеканал, прокуратуру интересуют сведения, касающиеся ее расследования в отношении американских предпринимателей Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые, предположительно, выполняли на Украине поручения Джулиани. В конце ноября директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, что Парнас и Фруман пытались установить контроль над этой украинской компанией.

Фаворов также ранее встретился с сотрудниками прокуратуры в Нью-Йорке и дал показания в рамках расследования деятельности Парнаса и Фрумана. Они были задержаны в США в октябре. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Как утверждал Фаворов, Парнас и Фруман сказали ему, что хотят сделать его "своим человеком". Они якобы предлагали организовать назначение Фаворова на должность главы "Нафтогаза", которую занимает Коболев. По версии Фаворова, он уведомил о произошедшем Коболева и ответил на предложение Парнаса и Фрумана отказом.

По сведениям источников телеканала, представители прокуратуры также намерены побеседовать с сотрудницей американского посольства в Киеве Сурией Джэнти. Она отвечает за вопросы, касающиеся связей между американским бизнесом и украинским энергетическим сектором, в том числе компанией "Нафтогаз".

Скандал в США

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Теги
УкраинаСШАТрамп, Дональд
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