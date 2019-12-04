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Нагорно-карабахский конфликт

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут очередную встречу в начале 2020 года

Стороны договорились о продолжении переговоров по карабахскому урегулированию

БАКУ, 5 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились провести очередную встречу по карабахскому урегулированию в начале следующего года. Такая договоренность достигнута по итогам встречи глав МИД двух стран в Братиславе в рамках министерской конференции ОБСЕ, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

"Министры договорились о продолжении переговоров и проведении очередной встречи в начале следующего года", - говорится в сообщении.

По данным азербайджанского МИД, на встрече двух министров в Братиславе, продолжавшейся более трех часов при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, стороны провели "широкие обсуждения". "Стороны обсудили текущее состояние переговорного процесса и пути мирного урегулирования карабахского конфликта", - отмечается в заявлении.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.

Теги
АзербайджанАрменияНагорно-карабахский конфликт
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