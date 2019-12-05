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В Пентагоне заявили, что США будут и дальше убеждать Турцию отказаться от С-400

В ведомстве подчеркнули, что у американских властей были встречи и дискуссии с турецкими коллегами по этому вопросу
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
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ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать нажим на Турцию, добиваясь от нее отказа от приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Это подтвердил в среду на встрече с небольшой группой журналистов, в числе которых был корреспондент ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

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"Конечно, речь идет о суверенных решениях. И мы уважаем право турецкого правительства принимать суверенные решения по поводу собственного будущего. Тем не менее у этих суверенных решений есть последствия", - сказал заместитель руководителя американского военного ведомства. Он комментировал ситуацию вокруг покупки Анкарой ЗРС С-400. "Мы чрезвычайно озабочены продолжением таких действий [Турции]. Когда президент [Турции Тайип] Эрдоган посещал [в ноябре] Вашингтон, этот вопрос занимал существенное место в повестке дня переговоров между двумя лидерами. Знаю, что некоторые члены Конгресса США [тоже] говорили с президентом Эрдоганом, когда он находился здесь [в американской столице], насчет обеспокоенности на Капитолийском холме, касающейся данной сферы", - отметил Руд.

По его словам, у властей США "были и дальнейшие встречи и дискуссии с турецкими коллегами по этому вопросу". "Короткий ответ... заключается в том, что мы не махнули рукой на этот вопрос. Мы продолжаем взаимодействовать с турками на этом направлении с целью убедить [их] встать на другой путь. Ведь есть старая поговорка: независимо от того, как далеко вы ушли по неверной дороге, никогда не поздно повернуть обратно. Мы продолжим с ними взаимодействовать, пытаясь урегулировать это позитивным образом", - подчеркнул замглавы Пентагона.

Он предупредил, что США не восстановят членство Турции в программе производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, пока Анкара владеет ЗРС С-400. "Как вы упомянули, это имело последствия для участия Турции в программе [выпуска] F-35, и это будет сохраняться", - прогнозировал Руд.

Однако, признал он, США не ставят под сомнение членство Турции в НАТО в связи с покупкой Анкарой С-400. "Что касается будущего Турции в [Североатлантическом] альянсе, то, безусловно, она является ценной участницей НАТО. Мы бы хотели, чтобы турки вели себя более конструктивно применительно к определенному планированию [НАТО] <...> Они увязали это со своей обеспокоенностью, касающейся "Сил народной самообороны" (вооруженных курдских формирований в Сирии - прим. ТАСС) <...> Мы будем продолжать взаимодействовать по этому вопросу с турками вместе с остальными членами НАТО. Но я бы сказал, что имеются другие аспекты отношений, по которым мы хорошо работаем сообща. США сохраняют [военные] базы в Турции, у нас на профессиональном военном уровне масштабное взаимодействие с турецкими коллегами, и оно продвигается хорошо", - заявил замминистра.

Как констатировал Руд, "Турция остается союзником США, союзником в НАТО". "Вы будете продолжать видеть наше очень мощное взаимодействие с ними по всему спектру отношений", - пообещал замглавы Пентагона.

Без конкретики

Замминистра отказался сообщить, достаточно ли будет Турции "деактивировать" С-400, чтобы урегулировать ситуацию. Руд уточнил, что детали такого рода обсуждаются специалистами правительств Турции и США.

"Разумеется, мы ведем обсуждения такого рода с турецким правительством. Вероятно, будет лучше, если я оставлю все это, определенную конкретику, для каналов межправительственного общения. Наша обеспокоенность касается покупки С-400. Как я сказал, мы просто не считаем, что это совместимо с владением F-35 и участием в данной программе. Они [комплексы С-400] также попросту не будут оперативно совместимыми с остальными системами НАТО. Поэтому мы просто считаем этот шаг Турции неудачным. Повторю: это их суверенное решение. Однако у этих решений есть последствия", - сказал Руд.

Он заверил, что президент США Дональд Трамп является не единственным лидером в НАТО, который ведет с Эрдоганом диалог по С-400. "Он не один представитель НАТО, который на высшем уровне говорил [на эту тему] с президентом Эрдоганом, поскольку [комплекс] С-400 не является совместимым, не может являться совместимым и никогда не будет совместимым и оперативно совместимым с оборонительными системами НАТО. А один из принципов НАТО, на котором мы, конечно, всегда настаиваем, - это оперативная совместимость наших сил, [их] способность участвовать вместе в боевых действиях, вместе работать, вместе защищать альянс. Поэтому мы чрезвычайно ясно выражали свою обеспокоенность по поводу продолжения интеграции Турцией С-400 в свои силы", - заявил Руд.

Угроза санкций

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Против покупки Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля Белый дом заявил, что решение Турции приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе производства F-35. Помимо этого, США могут ввести против Турции ограничительные меры.

Применение таких рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

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