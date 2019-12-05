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Страны НАТО выступили за продление ДСНВ

Продление договора отвечает интересам национальной безопасности США, отметила экс-заместитель генсекретаря альянса Роуз Готтемюллер

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО, а также союзники Соединенных Штатов в Азии выступают за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила в среду экс-заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Готтемюллер.

"Союзники по НАТО, а также наши союзники в Азии поддерживают продление ДСНВ", - сказала она на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. При этом Готтемюллер подчеркнула, что продление договора отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

С таким мнением согласился и бывший председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Майкл Маллен. "Продление ДСНВ на пять лет отвечает национальным интересам США, тогда Россия и США смогут продолжить пользоваться взаимными преимуществами и стабильностью, которые он обеспечивает", - заявил он на тех же слушаниях.

Экс-глава КНШ также отметил, что любые дополнительные соглашения с Россией или другими странами, заключения которых хотели бы в Вашингтоне, "имели бы больше шансов на успех" при наличии базы в виде остающегося в силе ДСНВ. Маллен пояснил, что "выступает за простое продление договора". "Меры, которые меняют или добавляют новые обязательства, такие как присоединение к нему других стран вроде Китая, а также новых видов вооружений... с юридической точки зрения не могут преследоваться путем продления [договора]. Такие меры требуют нового соглашения", - подчеркнул он.

"Жизненно важно вести диалог о стратегической стабильности с Китаем... и закладывать основу для будущих мер по контролю над вооружениями, но было бы безусловной ошибкой пожертвовать преимуществами, которые дают национальной безопасности взаимные ограничения с Россией, ради маловероятного в ближайшем будущем соглашения о контроле над вооружениями с Китаем", - подытожил бывший председатель КНШ.

О ДСНВ

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме в ответ на вопрос ТАСС относительно перспектив продления ДСНВ заявил, что Соединенные Штаты сейчас стремятся "к крупному соглашению в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем и, возможно, кем-то еще". На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, хозяин Белого дома не ответил.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в конце ноября заявлял, что Москва готова к разговору о дальнейшем сокращении стратегических потенциалов, но при этом необходимо учитывать и наличие потенциалов у Китая, Великобритании, Франции и, возможно, других стран, чтобы не обеспечить этим игрокам дополнительных преимуществ.

Комментируя эту позицию, Готтемюллер в среду отметила, что до настоящего времени США никогда не давали согласия на то, чтобы на переговорах с РФ обсуждалась возможность сокращения ядерных вооружений Франции и Великобритании, поскольку, по мнению Вашингтона, это усложнило бы дискуссии. При этом она отметила, что у нее вызывает беспокойство то, что возможное присоединение к диалогу Пекина в конечном счете может привести к идее о подключении к нему Парижа и Лондона.

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