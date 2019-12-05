Правительство Австралии сократит часть государственных департаментов и служб

СИДНЕЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Австралии сократят число государственных департаментов и служб в начале 2020 года. Об этом в четверг сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте правительства.

"Генерал-губернатор одобрил мою рекомендацию сократить число правительственных ведомств с 18 до 14, чтобы обеспечить более эффективное предоставление государственных услуг австралийцам. Меньшее число департаментов позволит нам преодолеть бюрократизм и ускорить процесс принятия решений, а новая структура позволит решать важные политические задачи", - указано в заявлении Моррисона.

Глава австралийского правительства также сообщил, что анонсированные изменения вступят в силу 2 февраля 2020 года и коснутся департамента образования, министерства сельского хозяйства, департамента промышленности, инноваций и науки, а также департамента инфраструктуры, транспорта, городов и регионального развития. Указанные ведомства будут объединены со смежными департаментами, а их главам будут предложены другие должности в аппарате правительства страны.