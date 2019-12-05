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Мусульмане Китая выразили США протест из-за законопроекта по Синьцзяну

Китайская ассоциация мусульман призвала Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела КНР

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Китайская ассоциация мусульман в четверг выразила США протест за недавно одобренный Палатой представителей американского Конгресса законопроект о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом говорится в заявлении, распространенном данной религиозной организацией.

"Мы требуем, чтобы американская сторона приняла во внимание объективные факты и перестала прикрываться религиозными вопросами, правами человека, используя их как предлог для вмешательства во внутренние дела Китая. Это задевает чувства китайского народа, - отмечается в нем. - Данный законопроект - искажение действительности и клевета, в связи с чем мы выражаем решительный протест".

В заявлении также подчеркивается, что население Синьцзяна будет всегда выступать против терроризма и экстремизма.

В тот же день Китайский фонд по правам человека выступил с аналогичным протестом, в котором отмечается. что законопроект США по СУАР "никогда не получит одобрение китайского народа".

Законопроект о Синьцзяне

Во вторник Палата представителей Конгресса приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций по "закону Магнитского" в отношении китайских властей из-за ситуации в СУАР. Законодательная инициатива о правах человека в Синьцзяне предполагает возможность установления запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг для госструктур Китая на территории СУАР. Законодатели США считают, что американский президент Дональд Трамп должен осудить действия Пекина по отношению к уйгурам, а председатель КНР Си Цзиньпин - закрыть "исправительные лагеря", где якобы могут "противозаконно содержаться" до миллиона представителей этого этнического меньшинства.

В среду МИД КНР выразил Вашингтону решительный протест, а также вызвал временного поверенного в делах США в КНР Уильяма Кляйна и сделал ему жесткое представление.

СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

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