В Пентагоне увидели признаки того, что Иран может совершить агрессию

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты усматривают признаки того, что Иран может предпринять агрессивные действия. С таким утверждением выступил в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд на встрече с небольшой группой журналистов, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"Мы по-прежнему озабочены возможной агрессией со стороны Ирана. Иран уже провел ряд агрессивных действий в последние месяцы, - сказал он. - Вы видели атаки на корабли, танкеры, саудовские нефтяные объекты, они сбили американский беспилотник". "Мы также видим показатели того, что агрессия может возникнуть. Не могу вдаваться в детали по объективным причинам", - добавил Руд.

Заместитель министра напомнил, что Госдепартамент уже высказывался о последствиях для Ирана в случае атаки на США или американских союзников в регионе. "Мы посылали иранскому правительству очень ясные и прямые сигналы о возможных последствиях агрессии", - отметил он.

"За последние полгода мы нарастили наше присутствие в регионе до 14 тыс. военнослужащих. Сдерживание - это очень сложные меры, поскольку [все] подвижно, - сказал Руд. - Мы еще не приняли решение, есть платформа, на которой мы основываемся. Прилагаем усилия с партнерами для обеспечения международного ответа".

Обстановка в регионе

Министерство обороны США объявило 11 октября, что Вашингтон перебросит в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, одно экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot, одну систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября были нанесены посредством беспилотных летательных аппаратов удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность взяли на себя представители йеменского движения "Ансар Аллах".

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ заявили, что за нападением стоит Иран. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.