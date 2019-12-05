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МИД Казахстана намерен обсудить с Украиной заявление о словах Токаева про Крым

В ведомстве отметили, что с украинской стороны "пока никаких мер не было"

НУР-СУЛТАН, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана планирует обсудить с внешнеполитическим ведомством Украины заявление его официального представителя Екатерины Зеленко о намерении принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.

"Я так понимаю, что, если они сделали такое заявление, они должны будут прийти в МИД, провести встречу, высказать, если у них есть, какие-то вопросы нашим дипломатам. Я думаю, что у нас будет официальное заявление", - сказал Нурышев, отвечая на вопрос о том, какой будет реакция МИД Казахстана на заявление украинской стороны.

Он отметил, что с украинской стороны "пока никаких мер не было". "Мы ожидаем, будем сегодня с ними разговаривать", - добавил Нурышев.

В среду официальный представитель МИД Украины заявила, что во внешнеполитическом ведомстве "глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан". Ранее Токаев в интервью медиакомпании "Дойче велле" заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма, он ответил, что "аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Теги
УкраинаКазахстанРоссияКрымТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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