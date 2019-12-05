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Трамп пояснил, что в разговоре с Зеленским просил об услуге для США, а не для себя

По словам оппонентов президента США, он пытался убедить лидера Украины начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объяснил, что в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским в июле просил оказать услугу для страны, а не для себя.

"Когда я говорил по телефону президенту Украины: "Я хочу, чтобы вы оказали США услугу, потому что наша страна через многое прошла и Украина об этом знает", под "нам" (в оригинале "us", что можно перевести как "нам" или, если это пишется заглавными буквами, как США - прим. ТАСС) я имел в виду США, нашу страну", - написал президент в среду вечером в Twitter.

"Затем я сказал: "Я хочу, чтобы генеральный прокурор (США) позвонил вам или вашим людям <...>". Демократы должны извиниться перед американцами!" - отметил Трамп.

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с Зеленским. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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