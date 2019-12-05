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Кризис в Сирии

США завершили отвод войск с севера Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в республике останутся 600 американских военнослужащих

ТАСС, 5 декабря. Соединенные Штаты завершили процесс сокращения и передислокации своего военного контингента на северо-востоке Сирии. Как заявил в среду вечером в интервью агентству Reuters министр обороны Марк Эспер, всего в Сирии останутся 600 военнослужащих Вооруженных сил США.

"[Число военных] останется относительно статичным вокруг этой цифры. Но если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилить [присутствие]", - сказал глава Пентагона.

Он, однако, не исключил и дальнейшего снижения числа американских военнослужащих в Сирии в случае, если европейские союзники США отправят своих военных в регион. "Коалиция снова много говорит [об этом]. Мы могли бы увидеть, что некоторые союзники хотят отправить свои войска, - указал Эспер. - Если союзное государство, страна из НАТО, решит дать нам 50 человек, я, возможно, смогу отозвать 50 [своих] человек".

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики с целью их охраны от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Reuters отмечает, что с тех пор число американских военных в Сирии сократилось на 40% - с примерно 1000 человек до 600.

Теги
СШАСирияКризис в СирииЭспер, Марк
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