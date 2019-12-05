Австралия будет расследовать иностранное вмешательство через соцсети

ТАСС, 5 декабря. Специальный комитет австралийского Сената будет проводить расследование возможного иностранного вмешательства во внутреннюю политику страны через соцсети, в том числе Facebook, Twitter и WeChat. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Повышение роли фейковых новостей и кампаний дезинформации создает ощутимую и реальную угрозу не только в Австралии, но и во всем мире. Мы должны защитить нашу демократию от злонамеренных иностранных агентов", - заявила депутат оппозиционной партии лейбористов Пенни Вонг.

Предполагается, что результаты работы комитета представят не позднее мая 2022 года.

Австралия на протяжении длительного времени занимается проблемой вмешательства зарубежных агентов в свои внутренние дела. Еще в 2017 году бывший тогда премьер-министром Малколм Тернбулл ввел законы, требующие регистрации иностранных лоббистов, что спровоцировало ухудшение отношений Австралии и Китая. В сентябре 2019 года австралийская разведка обвинила КНР в кибератаке в отношении парламента и ряда крупных политических партий, но Китай отверг обвинения. В ноябре национальное агентство по безопасности и разведке (ASIO) начало расследование предполагаемой попытки Китая внедрить своего агента в парламент Австралии.