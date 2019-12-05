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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: пять турецких военных погибли при подрыве машины в Алеппо

Заминированный автомобиль был взорван, когда рядом с ним проезжал конвой

ТАСС, 5 декабря. По меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли при подрыве заминированной машины в восточной части провинции Алеппо. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

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По его информации, заминированный автомобиль был взорван, когда рядом с ним проезжал военный конвой турецких сил. Инцидент произошел поздним вечером в среду в городе Джараблус. Турецкий конвой направлялся на военную базу, расположенную восточнее Джараблуса.

В результате взрыва еще 12 турецких солдат получили ранения. Все пострадавшие были эвакуированы в госпиталь, расположенный на территории Турции.

Официальных заявлений турецкой стороны по поводу инцидента до сих пор не поступало.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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