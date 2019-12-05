Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не войдет в состав любого государства, даже РФ

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Белоруссия никогда не войдет в состав какого-либо государства, даже России. Об этом заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - приводит его слова агентство БелТА.

Вопрос создания единого парламента

По словам главы государства, Белоруссия и Россия на переговорах по развитию интеграции не обсуждают тему политического взаимодействия, включая вопрос создания единого парламента. По его информации, Лукашенко также подчеркнул, что Минск не подпишет интеграционные документы, наносящие вред Белоруссии.

Лукашенко отметил, что Россия является стратегическим партнером Белоруссии, а добрососедские отношения двух стран прошли проверку времени. "Скажу главное, Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств.

Вопросы по газу и нефти

Президент Белоруссии отметил, что Минск и Москва пока не урегулировали несколько принципиальных вопросов, в том числе по газу и нефти.

"Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", - сказал он.

По словам Лукашенко, работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт, а также соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии.

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