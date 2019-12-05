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В Китае заявили, что намерены взаимодействовать с НАТО

МИД КНР призывает взаимодействовать с альянсом на равноправной основе

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Китай будет следовать мирному пути развития и взаимодействовать с Североатлантическим альянсом (НАТО) на равноправной основе взаимного уважения. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мощь Китая постоянно возрастает, однако мы будем твердо следовать по мирному пути развития. Самое главное - взаимодействовать на равноправной основе, придерживаясь принципов взаимного уважения. Мы заметили, что среди членов НАТО есть много тех, кто не считает Китай врагом, - это видно по их объективным и рациональным заявлениям", - заявила она на регулярном брифинге.

Как заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Лондоне, главы государств и правительств НАТО призвали Китай принять участие в соглашениях по контролю над вооружениями, которые могут быть заключены в будущем.

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Китай
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