Новое "дело Скрипаля"? Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

Минувшим летом в центре Берлина был застрелен гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили. 4 декабря Генпрокуратура ФРГ заявила, что к преступлению могут быть причастны российские власти. На этом фоне МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух дипломатов РФ. В Москве это решение назвали политизированным и пообещали принять ответные меры.
Убийство в Моабите
23 августа в берлинском районе Моабит неизвестный застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Убийца подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в спину и голову. После этого он попытался скрыться, однако полиции удалось задержать его по горячим следам.
По версии следствия, нападавшим оказался 49-летний гражданин России. Полиция нашла орудие убийства и велосипед несмотря на то, что мужчина пытался выкинуть их в реку.
Тогда издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщало, что речь может идти о профессионально спланированном заказном убийстве. Расследованием дела занялась прокуратура Берлина.
Кем был убитый
Газета Berliner Kurier сообщила, что убитым оказался 40-летний гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, который являлся этническим кистинцем (группа чеченцев, проживающих на востоке Грузии). При себе он имел грузинский паспорт на имя Торнике К. (законы ФРГ не позволяют раскрывать имена фигурантов некоторых дел полностью). Хангошвили несколько лет проживал в Берлине с супругой и двумя детьми. Издание пишет, что раньше он входил в состав антитеррористического подразделения грузинского МВД и участвовал в спецоперации в ущелье Лопота в августе 2012 года, где выступал в качестве переговорщика с проникшими из Дагестана исламистами.
Согласно показаниям кистинской диаспоры, которыми также руководствуется прокуратура, Хангошвили воевал против федеральных войск в Чечне и являлся полевым командиром у террористов Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. В России Хангошвили разыскивали из-за подозрений в терроризме. В 2015 году на него было совершено нападение в Тбилиси. На территории ФРГ он проживал как беженец под именем Торнике К.
Что известно о подозреваемом
Немецкие СМИ выдвигают различные версии о происхождении преступника. Его уже называли и уроженцем Сибири, и выходцем из Казахстана. Изначально он фигурировал в деле как Вадим С. Однако в среду следователи сообщили, что его опознали как некого Вадима К., совершившего в 2013 году убийство бизнесмена в Москве. Тогда он тоже подъехал к жертве на велосипеде.
Как выяснила прокуратура, российские власти в 2014 году объявляли Вадима К. в розыск. Его поиски прекратились в июле 2015 года, а уже через два месяца в РФ выдали паспорт на имя Вадима С. В Генпрокуратуре заявили, что российские власти подтвердили подлинность загранпаспорта подозреваемого. К его визовой анкете была приложена справка с места работы в петербургском ЗАО "Руст". В этой компании зарегистрирован всего один сотрудник, а телефон организации привел следователей в АО "Оборонэнерго" и "Оборонэнергосбыт".
По информации германских властей, Вадим С. прилетел из Москвы в Париж 17 августа, а затем направился через Варшаву в Берлин.
Обвинения в адрес РФ
4 декабря стало известно, что расследование дела передали в Генпрокуратуру ФРГ. В ведомстве заявили, что имеют "достаточные фактические основания полагать, что убийство Торнике К. было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации".
Издание Spiegel Online со ссылкой на источники сообщило, что посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ, где выразили вербальный протест на фоне новых сведений в деле Торнике К.
По информации издания, в своей ноте Берлин потребовал сотрудничать с Генпрокуратурой ФРГ, которая расследует преступление.
Высылка российских дипломатов
В тот же день МИД Германии объявил о высылке из страны двух российских дипломатов. В германском дипведомстве Москву обвинили в нежелании помогать в расследовании дела и намеренном затягивании процесса.
Ситуацию также прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель. "Мы приняли эти меры, как вы знаете, поскольку мы не наблюдали поддержки России в расследовании этого убийства", — заявила она. Меркель не исключила, что поднимет тему высылки дипломатов на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже 9 декабря.
Согласно информации Suddeutsche Zeitung, в Берлине высылку сотрудников посольства РФ считают предупреждением Москве, но не собираются призывать союзников одновременно высылать российских дипломатов, как это было в "деле Скрипаля".
Реакция в Москве
Еще в августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не имеют никакого отношения к убийству. Он подтвердил это и 4 декабря, назвав абсолютно беспочвенными подозрения в том, что РФ может иметь отношение к инциденту в Берлине. По его словам, в Кремле "абсолютно не в курсе этого происшествия".
В российском МИД пообещали ответить на высылку сотрудников посольства из Германии. Действия Берлина в Москве назвали безосновательными и недружественными. Посол Сергей Нечаев также заявил о разочаровании подходом германской стороны. По его мнению, речь идет о "немотивированной политизации преступления" несмотря на то, что расследование еще не закончилось.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сравнил ситуацию с инцидентом в Солсбери, заявив, что действия Германии сродни кампании "хайли лайкли" по делу об отравлении Скрипалей.