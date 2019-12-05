Новое "дело Скрипаля"? Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

23 августа в берлинском районе Моабит неизвестный застрелил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Убийца подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил в спину и голову. После этого он попытался скрыться, однако полиции удалось задержать его по горячим следам.

По версии следствия, нападавшим оказался 49-летний гражданин России. Полиция нашла орудие убийства и велосипед несмотря на то, что мужчина пытался выкинуть их в реку.

Тогда издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщало, что речь может идти о профессионально спланированном заказном убийстве. Расследованием дела занялась прокуратура Берлина.