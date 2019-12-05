В МИД КНР заявили, что страны должны проявить солидарность в ответ на протекционизм США

ПЕКИН, 5 декабря. /ТАСС/. Страны мира должны проявить солидарность и объединить усилия для того, чтобы дать по-настоящему эффективный ответ на растущий протекционизм и усиливающиеся однобокие меры Соединенных Штатов. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Односторонние меры и протекционизм отдельных государств, их гегемонистские действия, действительно, представляют угрозу для всего мира. Это свидетельствует о том, насколько важно, чтобы все страны объединили усилия, выступив в защиту многосторонних форматов взаимодействия, общепринятых международных принципов и глобальной торговли", - заявила она на регулярном брифинге, комментируя действия Соединенных Штатов на мировой арене.

По словам дипломата, консолидация усилий мирового сообщества особенно важна, учитывая, что действия Вашингтона все чаще дестабилизируют международные рынки, оказывая негативное воздействие на фондовые биржи многих стран.