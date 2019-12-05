В партии Меркель опасаются возвращения к холодной войне из-за убийства гражданина Грузии

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Политики из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) опасаются возвращения к временам холодной войны в случае, если выяснится, что за громким убийством гражданина Грузии в Берлине стоят российские государственные структуры.

Эксперт ХДС по внутренним делам Армин Шустер в опубликованном в четверг интервью газете Bild подчеркнул, что, "если расследование выявит ответственность России за это убийство, то возникнет новая ситуация". "Это стало бы возвращением ко временам холодной войны", - считает он. "В таком случае нужно будет значительно расширить масштабы контрразведки и внешней разведки в отношении России", - утверждал Шустер. По его мнению, для этого потребуется увеличить численность сотрудников и улучшить технические средства ведения разведдеятельности.

"Тогда нам будет нужен общеевропейский ответ", - заявил в четверг внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер в эфире радиостанции Bayerischer Rundfunk. По его мнению, критика решения властей ФРГ о высылке двух российских дипломатов "является лицемерной". "Для нас ясно, что страна, которая прикрывает заказные убийства, не может рассматриваться как равный партнер", - утверждал политик.

В свою очередь, еще один эксперт Христианско-демократического союза по внешней политике, депутат Бундестага Юрген Хардт в эфире радиостанции Inforadio назвал "неизбежной" высылку российских дипломатов и призвал Москву содействовать в расследовании. "Как бы там ни было, мы не призвали партнеров в ЕС, как британцы в деле со Скрипалями, к таким же мерам [высылке дипломатов]", - напомнил он. "Преступник под арестом, он пока молчит относительно своей настоящей личности. Россия могла бы ответить на обвинения готовностью к кооперации и раскрытием фактов", - полагает немецкий парламентарий. "То, что Россия этого не делает, внушает нам недоверие", - сказал он.

"Россия формально заявляет о приверженности критериям международного права. Мы призываем ее соблюдать их", - заявил Хардт. Он утверждает, что Германия по многим вопросам готова оказывать правовую помощь и поддержку в расследованиях, что помогает вместе бороться с терроризмом, и ФРГ, по его словам, ожидает того же от Москвы.