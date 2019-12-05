Reuters: Кипр обратился в суд в Гааге для защиты права на добычу полезных ископаемых

ТАСС, 5 декабря. Власти Кипра подали ходатайство в Международный суд ООН в Гааге о защите своих прав на добычу полезных ископаемых в прибрежной зоне из-за претензий Турции на эти участки. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Республика Кипр и Турция предъявляют права на территории шельфовой добычи нефти в Восточном Средиземноморье. Никосия предоставила лицензии ряду многонациональных компаний на поиск нефти и газа в этой зоне.

По данным агентства, президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что настроен защищать суверенные права страны всеми доступными правовыми средствами. "Целью нашего обращения в Гаагу является именно это", - указал он.

Перед тем, как обратиться в суд, Кипр отправил уведомление о своих намерениях сначала в турецкое посольство в Афинах, но сообщение не было принято. "Оно [уведомление] было направлено другим способом. У нас есть доказательство того, что оно было получено, что дает Кипру право на обращение в суд", - заявил Анастасиадис.

Турция настаивает на том, что Никосия не обладает юрисдикцией для выдачи лицензий, а некоторые зоны, кроме того, принадлежат турецкой стороне. Также Турция направила к острову свои буровые суда.

Турция, оккупировавшая в 1974 году северную часть Кипра и еще с 1963 года не признающая Республику Кипр, оспаривает границы исключительной экономической зоны (ИЭЗ) этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геологоразведочной деятельности у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Турецкие буровые суда осуществляют работы в ИЭЗ Кипра, находясь в сопровождении кораблей ВМС Турции и действуя на основании лицензий самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Подобные действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Анкары санкции.