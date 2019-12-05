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В Сейме Литвы провалили голосование о снижении порога попадания в парламент на 1%

Его предстоит провести повторно

ВИЛЬНЮС, 5 декабря. /ТАСС/. Голосование в Сейме (парламенте) Литвы по вопросу снижения на 1% порога для политических партий и их коалиций объявлено несостоявшимся. По этому законопроекту в четверг на пленарном заседании проголосовали всего 63 депутата, требовалось участие не менее 71 парламентария.

"Голосование признано несостоявшимся, его предстоит провести повторно", - констатировала председательствовавшая на заседании первый вице-спикер парламента Рима Башкене. Она не уточнила, когда этот вопрос вновь может быть включен в повестку дня.

Для участия в голосовании не зарегистрировались участвовавшие в заседании представители оппозиции, критикующей инициативу. Если бы они просто проголосовали против, проект мог бы быть принят.

В настоящее время политические партии Литвы проходят в Сейм, делегируя кандидатов из своих списков пропорционально полученным голосам, если набирают поддержку не менее 5% участвовавших в парламентских выборах. Для партийных коалиций этот барьер составляет 7%.

Очередные парламентские выборы пройдут в Литве осенью 2020 года. В Сейме 141 место. Депутаты избираются всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 парламентарий - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - в многомандатном округе по партийным спискам.

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Литва
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