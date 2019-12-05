СМИ: Лукашенко назначил Игоря Сергеенко главой администрации президента

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Игоря Сергеенко, который ранее был в должности первого заместителя председателя КГБ, новым главой администрации главы государства. Об этом в четверг сообщает агентство БелТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении главой администрации президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы администрации - Ольги Чуприс", - сообщает агентство.

Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте.