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СМИ: Лукашенко назначил Игоря Сергеенко главой администрации президента

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Игоря Сергеенко, который ранее был в должности первого заместителя председателя КГБ, новым главой администрации главы государства. Об этом в четверг сообщает агентство БелТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении главой администрации президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы администрации - Ольги Чуприс", - сообщает агентство.

Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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