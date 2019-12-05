Украинцам с 1 марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Украинский Кабинет министров намерен с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту. Об этом в четверг заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии украинскому агентству УНИАН .

"Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении", - сказал он.

По словам Погорельцева, проектом постановления Кабмина предусмотрено приостановление действий положений соглашений с РФ 1997 и 2011 годов, которыми разрешалось пересечение границы без заграничного паспорта. Такая инициатива объясняется тем, что упрощенный режим пересечения границы с Россией украинскими гражданами якобы "несет угрозы государственной безопасности Украины".

Он добавил, что украинцы, находящиеся в РФ, могут оформить заграничный паспорт в посольстве и консульских учреждениях Украины. "По состоянию на данный момент таким правом уже воспользовались более 4 тысяч граждан Украины, которые оформили в наших учреждениях на территории России биометрические загранпаспорта", - добавил он.

С 1 марта 2015 года украинское правительство запретило гражданам России въезжать на территорию Украины по внутрироссийским паспортам из "соображений безопасности". С этого числа въезд россиян возможен только при предъявлении загранпаспорта. Между тем Россия не стала симметрично отвечать на этот шаг и граждане Украины могут въезжать на территорию РФ по внутренним паспортам.