{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган сообщил, что Турция и США продолжат поиск решения ситуации с С-400 и F-35

По словам турецкого лидера, его переговоры с президентом США "прошли весьма хорошо"

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Официальные лица Турции и США продолжат поиск решения ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с руководителями турецких СМИ в Лондоне после завершения саммита НАТО. Фрагменты интервью приводит в четверг агентство Anadolu.

Спецпроект на тему
Триумф “Ворчуна” ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

"После встречи с лидерами Испании и Греции мы провели наши третьи переговоры с президентом США господином Трампом, они прошли весьма хорошо. Мы обсуждали различные темы, некоторые из которых мы повторно обсудили, - отметил Эрдоган. - Мы затронули тему прошедшего саммита НАТО, поговорили о региональных проблемах. Что касается С-400 и F-35, то наши коллеги продолжат работать в этом направлении, как им и было поручено".

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

В новость были внесены изменения (16:30 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАТурцияИспанияВеликобританияГрецияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
В Минэнерго Украины заявили, что трехсторонние консультации по газу в четверг не состоятся
Россия, Еврокомиссия и Украина должны были обсудить условия транзита и поставок российского газа на Украину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС