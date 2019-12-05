Эрдоган сообщил, что Турция и США продолжат поиск решения ситуации с С-400 и F-35

АНКАРА, 5 декабря. /ТАСС/. Официальные лица Турции и США продолжат поиск решения ситуации вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с руководителями турецких СМИ в Лондоне после завершения саммита НАТО. Фрагменты интервью приводит в четверг агентство Anadolu .

"После встречи с лидерами Испании и Греции мы провели наши третьи переговоры с президентом США господином Трампом, они прошли весьма хорошо. Мы обсуждали различные темы, некоторые из которых мы повторно обсудили, - отметил Эрдоган. - Мы затронули тему прошедшего саммита НАТО, поговорили о региональных проблемах. Что касается С-400 и F-35, то наши коллеги продолжат работать в этом направлении, как им и было поручено".

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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