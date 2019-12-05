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Вице-спикер Сената Польши считает ошибкой отмену безвизового режима с Калининградом

Богдан Борусевич заявил, что "не заметил никаких угроз, исходящих от российских туристов"

ВАРШАВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Вице-спикер верхней палаты парламента (Сената) Польши Богдан Борусевич считает большой ошибкой решение властей республики отменить действие режима местного приграничного передвижения (МПП) между российской Калининградской областью и приграничными польскими регионами. Свое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"Это соглашение о МПП было успехом Польши и России, важным для жителей этих регионов шагом, который затрагивал 3 млн человек - 1 млн в Калининградской области и 2 млн с польской стороны. Этот режим прекрасно функционировал. Не было никаких проблем", - сказал он.

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"Я не понимаю, почему действие этого соглашения было остановлено польской стороной. Оно приносило нам выгоду, очень большую экономическую выгоду приграничным регионам Польши. Российские туристы охотно приезжали и много покупали", - добавил Борусевич.

Комментируя аргументы польских властей о том, что МПП было остановлено из-за якобы исходящих из России угроз, сенатор отметил, что "не заметил никаких угроз, исходящих от российских туристов". "Я никогда не видел никаких проблем и всегда выступал против отмены этого режима. Я считаю, что это решение навредило Польше", - констатировал он.

По мнению Борусевича, непосредственные контакты народов двух стран очень важны.

"Мы проходили разные исторические перипетии. Но с немцами мы тоже их проходили. Свободное движение на границе привело к тому, что два народа узнали друг друга и пришли к согласию", - сказал он. "Надеюсь, в будущем мы вернемся к МПП с Калининградской областью", - заключил сенатор.

О соглашении

В 2012 году Москва и Варшава подписали соглашение о принципах МПП. Оно предполагает упрощенный порядок пересечения польско-российской границы. Жители Калининградской области и приграничных с РФ территорий Польши могли пересечь границу без визы, имея при себе загранпаспорт и карточку-разрешение на право находиться в Польше до 30 дней за одну поездку и до 90 дней за полгода.

С 4 июля 2016 года Польша временно приостановила действие режима МПП с Калининградской областью и Украиной, объяснив свое решение необходимостью обеспечить безопасность саммита НАТО в Варшаве (8-9 июля) и Всемирных дней католической молодежи в Кракове (26-31 июля). РФ ввела в ответ аналогичные ограничения. Позднее МВД Польши сообщило, что МПП с РФ пока восстанавливаться не будет из соображений безопасности и для ограничения контрабанды табака и бензина.

Как отмечал ранее МИД РФ, российская сторона не видит объективных причин для принятого Польшей решения о приостановлении действия режима МПП с Калининградской областью.

Теги
ПольшаКалининградская область
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