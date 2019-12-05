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Высылка из Германии сотрудников российского посольства
Обновлено 

Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

По мнению канцлера Германии, необходимо дождаться результатов работы Генпрокуратуры ФРГ
Канцлер ФРГ Ангела Меркель REUTERS/Hannibal Hanschke
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© REUTERS/Hannibal Hanschke

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине, пока Генпрокуратура ФРГ не закончила расследование происшедшего. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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"Мы слышали, что у Генпрокуратуры есть начальное подозрение [относительно причастности России]. Я не думаю, что есть смысл сейчас отвечать на спекулятивные вопросы, но нужно дождаться результатов работы Генпрокуратуры", - сказала канцлер.

Отвечая на вопрос, не станет ли высылка дипломатов из Германии препятствием для предстоящего саммита "нормандской четверки", Меркель отметила, что ей нечего добавить к заявлению, которая она сделала после саммита НАТО в среду. "Честно говоря, кроме того, что я вчера сказала, не могу ничего сообщить", - подчеркнула канцлер.

Во время пресс-конференции в Лондоне в среду она заявила, что не считает, что высылка дипломатов негативно повлияет на встречу в "нормандском формате" в Париже. "Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе", - сказала в среду Меркель.

О высылке российских дипломатов

В среду МИД ФРГ сообщил, что высылает из страны двух сотрудников посольства РФ в ФРГ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии. Генпрокуратура, ведущая расследование, заявила о том, что "есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в среду назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к происшедшему в Берлине.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, им стал 49-летний гражданин России.

В новость были внесены изменения (16:19 мск) - добавлены подробности.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГрузияКазахстанГерманияРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыВысылка из Германии сотрудников российского посольства
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