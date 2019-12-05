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В Минэнерго Украины заявили, что трехсторонние консультации по газу в четверг не состоятся

Россия, Еврокомиссия и Украина должны были обсудить условия транзита и поставок российского газа на Украину

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Трехсторонние консультации по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной в четверг не состоятся, поскольку эта дата не была подтверждена всеми сторонами. Об этом сообщило издание Громадське со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Дата переговоров не подтверждена", - сообщил в ведомстве. В министерстве также добавили, что в четверг трехсторонней встречи не будет.

Ранее глава Минэнерго Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок российского природного газа на Украину может состояться 5 декабря. По информации источников в Брюсселе, эта дата была еще в ноябре предложена Европейской комиссией, однако с тех пор официальных ее подтверждений не было.

Трехсторонние министерские консультации по газу возобновились в сентябре в Брюсселе после более чем полугодовой паузы, вызванной президентскими и парламентскими выборами на Украине. Последняя министерская встреча прошла 28 октября, однако она не позволила достичь заметного прогресса. Необходимость консультаций обуславливается тем, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года.

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.

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