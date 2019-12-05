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США и Великобритания предъявят россиянину обвинения в хакерстве и мошенничестве

В сообщении американского Минюста говорится, что речь идет о "двух худших схемах компьютерного взлома и банковского мошенничества последнего десятилетия"

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Власти США и Великобритании намерены в четверг предъявить гражданину РФ обвинения в хакерской деятельности и банковском мошенничестве. Это следует из поступившего в ТАСС сообщения американского Минюста.

"Представители правоохранительных органов из Минюста и Госдепартамента США совместно с [сотрудниками британского] Национального агентства по борьбе с преступностью проведут пресс-конференцию в четверг, 5 декабря, в 10:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск), чтобы объявить об обвинениях в отношении россиянина, предположительно ответственного за две худших схемы компьютерного взлома и банковского мошенничества последнего десятилетия", - говорится в пресс-релизе.

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СШАВеликобританияРоссия
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