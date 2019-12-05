США ввели санкции против граждан и компаний России за деятельность в киберсфере

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которых власти страны обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства финансов США.

Согласно документу, санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

Минфин США также сообщил, что деятельность Evil Corp нанесла ущерб в размере $100 млн.

В свою очередь Минюст США утверждает, что российский хакер пытался украсть $220 млн с банковских счетов.