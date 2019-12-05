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МИД Украины пригласил посла Казахстана из-за слов Токаева о Крыме

На встрече обсудили перспективы двусторонних отношений

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. МИД Украины выразил послу Казахстана на Украине свою обеспокоенность в связи с высказыванием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

"5 декабря 2019 в МИД Украины был приглашен посол Республики Казахстан на Украине Самат Ордабаев. С украинской стороны была выражена обеспокоенность в связи с тем, как воспринимается позиция Казахстана", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В пресс-службе сообщили, что на встрече обсуждался вопрос состояния и перспектив двусторонних отношений, а также взаимодействие Украины и Казахстана в рамках международных организаций. В МИД Украины утверждают, что по итогам встречи стороны подтвердили свою "твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности".

Ранее Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Отвечая на вопрос, было ли правительство Казахстана напугано событиями на Украине, а именно аннексией Крыма, он ответил, что "аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

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