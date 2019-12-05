В ДНР раскритиковали предложение Киева сменить переговорщиков в контактной группе

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Намерение Киева сменить представителей республик Донбасса в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины противоречат процессу реализации минских соглашений. Об этом в четверг заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Если Киев будет сам выбирать, с кем вести переговоры, то весь процесс теряет смысл. Очевидно, что украинская власть не хочет договариваться с легитимными представителями республик, отстаивающих законные интересы народа, а планирует взамен выбрать "говорящие головы", которые будут выражать удобную для них точку зрения. Этого у них не выйдет. Ни мы, ни международные посредники минского процесса, не допустим ревизии соглашений", - говорится в ее заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР.

В министерстве подчеркнули, что украинская сторона пытается действовать обманным путем, чтобы уклониться от выполнения своих обязательств. "Вместо выдумывания новых форматов ведения переговоров в Минске, привлечения новых участников и замены действующих, Украине следовало бы начать выполнять свои обязательства по комплексу мер. Киевские власти открыто заявляют о том, что никогда не предоставят республикам особого статуса, пытаясь подменить его понятием децентрализации, а также откровенно лгут о соответствии их конституции положениям комплекса мер", - заявила Никонорова.

Глава МИД ДНР призвала Киев обсуждать необходимые для разрешения конфликта изменения в конституцию Украины непосредственно с республиками Донбасса, в том числе и вопрос местных выборов. "Выборы в Донбассе будут внеочередными и никак не будут зависеть от украинского электорального цикла. Односторонние действия Киева лишь нивелируют те небольшие успехи, что появились в минском процессе за последнее время", - подчеркнула министр

Инициатива Киева

Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил в понедельник, что Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины. "Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость, то есть имеют юридическую привязку к тому, что они могут представлять эти территории", - заявил он. По мнению Ермака, представителями Донбасса на переговорах должны быть также лица, которые смогут отразить позицию переселенцев. Он также утверждал, что данная инициатива вполне согласуется с минскими договоренностями, которые предусматривают консультации с представителями неподконтрольных территорий в процессе урегулирования конфликта на востоке Украины.