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Британские власти оценили ущерб от хакеров Evil Corp в сотни миллионов фунтов

Подчеркивается, что речь идет конкретно об ущербе в Великобритании

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Ущерб от деятельности предположительно связанной с РФ хакерской группы Evil Сorp составил лишь в Великобритании сотни миллионов фунтов стерлингов. Россиянин Максим Якубец и хакерская группа Evil Corp, которую он, предположительно, возглавляет, представляют собой самую серьезную угрозу для Великобритании в сфере киберпреступности. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг британским Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).

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"Гражданину России [Максиму Якубцу], который управляет Evil Corp - самой вредоносной в мире группировкой, специализирующейся на киберпреступлениях, создавшей и запустившей вирусы, из-за которых только в Соединенном Королевстве были понесены суммарные потери в сотни миллионов фунтов стерлингов, в США были предъявлены обвинения после беспрецедентной совместной работы NCA, ФБР и Национального центра кибербезопасности [Великобритании]", - сказано в документе.

"Согласно нашей оценке, Максим Якубец и подконтрольная ему хакерская группа Evil Corp представляют собой самую существенную угрозу Великобритании в сфере киберпреступности", - заявила генеральный директор NCA Линн Оуэнс, слова которой приводятся в сообщении.

Утверждается, что в Великобритании ранее уже были осуждены восемь человек, связанных с группой Evil Corp. "Целью расследований, которые NCA и полиция Лондона вели в Соединенном Королевстве, также были участники организованной [россиянином Максимом] Якубцом сети по отмыванию денег, которая направляла прибыль [от хакерской деятельности] обратно Evil Corp. В общей сложности восемь человек были приговорены суммарно к 40 годам тюрьмы", - сказано в документе. Имена и национальность осужденных в нем не приводятся.

Ранее в пресс-службе NCA подтвердили корреспонденту ТАСС, что британская сторона участвует в совместном с властями США расследовании по делу хакерской группы Evil Corp. "Да, мы ведем такое расследование. Дополнительная информация будет опубликована нами в ближайшее время", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в четверг Минфин США сообщил о введении санкций против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которых власти страны обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. Минюст США утверждает, что один из российских хакеров пытался похитить свыше $220 млн с банковских счетов.

Дело, по которому в качестве ответчиков проходят Якубец и Турашев, рассматривается в суде Западного округа штата Пенсильвания с 2015 года. Среди ответчиков в судебных документах также значатся Максим Мазилов, Андрей Гинкул и Андрей Школовой. При этом вся информация по делу находилась по решению судьи под грифом секретности. Доступ к ряду документов, в том числе и ходатайствам сторон, до сих пор закрыт. Последний документ по данному делу был внесен в судебную базу 11 февраля 2019 года.

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