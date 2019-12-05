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Акции протеста во Франции

СМИ: полиция в Париже применяет слезоточивый газ против манифестантов-радикалов

По данным телеканала BFM, беспорядки возникли в результате того, что к манифестации присоединились несколько сотен радикалов из "Черного блока"

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция в Париже в четверг активно использовала слезоточивый газ на пути следования колонны манифестантов, протестующих против пенсионной реформы. Об этом свидетельствует репортаж телеканала BFM.

Согласно его данным, беспорядки в столице возникли в результате того, что к манифестации присоединились несколько сотен радикалов из "Черного блока". Они начали забрасывать полицейских и жандармов камнями и бутылками. Погромщики начали и поджоги - сгорел один торговый павильон, несколько мотоциклов. Разбиты многочисленные витрины магазинов и окна кафе.

Все более напряженной становится ситуация на площади Республики, куда должна выйти колонна манифестантов. Там также действует большая группировка боевиков из "Черного блока" и радикалов из числа "желтых жилетов". Полиция применяет против них водометы и гранаты со слезоточивым газом.

Изменение маршрута и аресты

Ранее планировалось, что, собравшись у Северного и Восточного вокзалов, колонна манифестантов пройдет в северной части Парижа сначала до площади Республики, а затем - к площади Нации, находящейся в северо-восточной части города. В настоящее время полиция остановила продвижение колонны манифестантов на бульваре Мажента. Часть колонны мирных манифестантов там развернулась, так и не дойдя до площади Республики, и начинает движение в обратном направлении - к двум вокзалам.

Полиция еще до старта манифестации провела в городе проверки 9350 человек, из них 71 был задержан. Всего в городе, по подсчетам BFM, порядок наводят около 7 тыс. полицейских и жандармов. Задержания погромщиков и сейчас проходят в зоне, отведенной для манифестации.

Почти 300 тыс. протестующих

Массовая бессрочная забастовка началась в четверг во Франции в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей, в том числе железнодорожники, энергетики, юристы и работники Парижской оперы, могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также предусмотрено продление для всех категорий граждан периода пенсионных взносов. Правительство пошло на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

Согласно последним данным радиостанции France Info, в настоящее время в трех десятках городов Франции в манифестациях участвует 285 тыс. человек.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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